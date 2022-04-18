زيلينسكى يدعو بايدن فى حوار مع CNN لزيارة كييف.. والبيت الأبيض يستبعد

كتبت رباب فتحى

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأمريكي جو بايدن على زيارة أوكرانيا، وأكد أنه ليس على استعداد للتنازل عن الأراضي في شرق البلاد لإنهاء الحرب مع روسيا، خلال مقابلة مطولة مع شبكة سي إن إن أمس الأحد.

وقال زيلينسكي بالإنجليزية عندما سئل عما إذا كان على علم بأي خطط لزيارة رئاسية أمريكية "أعتقد أنه سيفعل". "لكن هذا قراره ، بالطبع ، ويعتمد على حالة الأمان ، بالطبع. لكنني أعتقد أنه زعيم الولايات المتحدة ولهذا السبب يجب أن يأتي إلى هنا ليرى ".

وقال بايدن للصحفيين يوم الخميس إن الولايات المتحدة ستقرر قريبًا ما إذا كانت سترسل مسئولًا كبيرًا إلى أوكرانيا كإظهار للدعم ، لكن المصادر أشارت لرويترز إلى أن الإدارة تدرس إرسال وزير الدفاع لويد أوستن أو وزير الخارجية أنتوني بلينكين. جاءت تصريحات زيلينسكي بعد أن قام رئيس الوزراء بوريس جونسون بزيارة مفاجئة إلى كييف نهاية الأسبوع الماضي.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية،أن الضغط يتزايد على الرئيس جو بايدن لزيارة أوكرانيا، وذلك بعد أن أعلنت إدارة بلاده أنها تدرس إرسال مسئول كبير إلى كييف.

وكتبت الصحيفة، اليوم الإثنين، أن الرئيس الأوكراني ووزير خارجيته دميترو كوليبا أعربا - أمس الأحد - عن رغبتهما في قيام بايدن بزيارة إلى أوكرانيا.. حيث قال زيلينسكي إنه يتوقع أن يقوم الرئيس الأمريكي بذلك.. وقال وزير الخارجية الأوكراني "إن زيارة بايدن ستكون رسالة دعم مهمة لنا" مشيرا إلى أن اجتماعا بين الرئيسين يمكن أن يمهد الطريق لإمدادات جديدة وأسلحة ومناقشات حول تسوية سياسية محتملة لإنهاء الصراع.

وأشارت إلى أن السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي قالت - في برنامج تليفزيوني - "إن بايدن مستعد للذهاب إلى أوكرانيا ولكننا لن نرسل الرئيس إلى هناك".. مضيفة : "لذا لا، هذا ليس في خطط رئيس الولايات المتحدة ربما يجب أن نشعر جميعا بالارتياح حيال ذلك".