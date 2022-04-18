زى النهارده.. الجنايات تحجز محاكمة المتهمين فى "خلية طنطا الإرهابية" للحكم

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 6 سنوات، يوم 18 أبريل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بطرة، تحجز جلسة محاكمة 13 متهمًا بـ"خلية طنطا الإرهابية"، لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية للنطق بالحكم.

كان تشكيل الدائرة وقت صدور القرار، برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين أحمد أبو الفتوح وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.