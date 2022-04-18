اليوم السابع
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أكرم القصاص
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روسيا تمدد حظر الطيران بجنوب البلاد لـ 25 أبريل القادم

الإثنين، 18 أبريل 2022 10:13 ص
روسيا تمدد حظر الطيران بجنوب البلاد لـ 25 أبريل القادم الطيران الروسى ـ صورة ارشيفية
وكالات الأنباء

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أفادت وكالة النقل الجوى الفيدرالية الروسية بأنه تم تمديد القيود المفروضة على استخدام الطائرات فى مطارات بجنوب ووسط روسيا، إلى 25 أبريل الجارى.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، جاء فى بيان الوكالة "حتى 25 أبريل، تم تمديد القيود المؤقتة المفروضة على الرحلات الجوية إلى 11 مطارا روسيا في مدن أنابا، بيلغورود، بريانسك، فورونيج، غيلينجيك، كراسنودار، كورسك، ليبيتسك، روستوف على الدون، سيمفيروبول وإليستا"، وأوصى البيان شركات الطيران الروسية، بتنظيم نقل الركاب باستخدام طرق بديلة كمطارات سوتشي وفولغوغراد ومينيرالني فودي وستافروبول وموسكو.

ولفت البيان إلى أن باقي المطارات في روسيا، بما في ذلك المطارات الدولية، تعمل بانتظام.

وفرضت قيود على الرحلات الجوية إلى عدد من المطارات في جنوب روسيا في نهاية فبراير الماضي، تزامنا مع انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

 

 


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