روسيا تسلم أكثر من 700 طن من المساعدات الإنسانية لدونباس وأوكرانيا

قالت وزارة الطوارئ الروسية إنها سلمت أكثر من 700 طن من المساعدات الإنسانية إلى سكان منطقة دونباس ومناطق فى أوكرانيا.
وجاء فى بيان الوزارة حسبما نقلت "روسيا اليوم"، "تم تسليم أكثر من 700 طن من المساعدات الإنسانية إلى دونباس وأوكرانيا عبر نقاط مراكز الإنقاذ التابعة لوزارة حالات الطوارئ. وتشمل المساعدات الأغذية، بما فيها أغذية الأطفال، وإمدادات طبية، وغيرها من المستلزمات الضروروية".
وفى وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم الاثنين، أنه تم تدمير 44 موقعا عسكريا في أوكرانيا، وإسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز"ميج-29".
وقال كوناشينكوف - بحسب وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - " لقد دمرت القوات الجوية الروسية 44 موقعا عسكريا أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها مركزا للقيادة ومنظومة دفاع جوي "إس-300"، وثلاثة مستودعات للذخيرة، و23 منطقة لتجمع الأسلحة والمعدات العسكرية".
وأشار إلى أن "القوات الصاروخية والمدفعية الروسية دمرت أربعة مراكز قيادة وأربع مدفعيات ومستودعين للوقود وأكثر من 100 موقع أوكراني آخر".
وأضاف كوناشينكوف: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميج-29" بالقرب من بلدتي فيدوروفكا وزافودي في ضواحي خاركوف، وطائرة أوكرانية بدون طيار في منطقة بافلوجراد".
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