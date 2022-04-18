روسيا تسلم أكثر من 700 طن من المساعدات الإنسانية لدونباس وأوكرانيا

وكالات الأنباء

قالت وزارة الطوارئ الروسية إنها سلمت أكثر من 700 طن من المساعدات الإنسانية إلى سكان منطقة دونباس ومناطق فى أوكرانيا.

وجاء فى بيان الوزارة حسبما نقلت "روسيا اليوم"، "تم تسليم أكثر من 700 طن من المساعدات الإنسانية إلى دونباس وأوكرانيا عبر نقاط مراكز الإنقاذ التابعة لوزارة حالات الطوارئ. وتشمل المساعدات الأغذية، بما فيها أغذية الأطفال، وإمدادات طبية، وغيرها من المستلزمات الضروروية".

وفى وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم الاثنين، أنه تم تدمير 44 موقعا عسكريا في أوكرانيا، وإسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز"ميج-29".