روسيا تحظر موقع "هيومن رايتس ووتش"

وذكرت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية اليوم الأحد،أن قرار المدعي العام الروسي جاء ردا على تقرير نشره موقع "رايتس ووتش" عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

يذكر أن السلطات الروسية اغلقت مكتب "هيومن رايتس ووتش" في روسيا في 8 أبريل الجاري،إلى جانب 14 منظمة غير حكومية أجنبية أخرى، بما في ذلك منظمة "العفو الدولية" ومؤسسة "كارنيجي" ومؤسسة "هاينريش بول" الألمانية.