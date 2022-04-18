اليوم السابع
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روسيا تحظر موقع "هيومن رايتس ووتش"

الإثنين، 18 أبريل 2022 01:42 م
روسيا تحظر موقع "هيومن رايتس ووتش" روسيا - أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت الوكالة الاتحادية الروسية المختصة بالإشراف على الاتصالات وتقنية المعلومات"روسكومنادزور"، حظر موقع منظمة "هيومان رايتس ووتش" في روسيا، بناءً على طلب مكتب المدعي العام الروسي .

وذكرت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية اليوم الأحد،أن قرار المدعي العام الروسي جاء ردا على تقرير نشره موقع "رايتس ووتش" عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

يذكر أن السلطات الروسية اغلقت مكتب "هيومن رايتس ووتش" في روسيا في 8 أبريل الجاري،إلى جانب 14 منظمة غير حكومية أجنبية أخرى، بما في ذلك منظمة "العفو الدولية" ومؤسسة "كارنيجي" ومؤسسة "هاينريش بول" الألمانية.

 


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