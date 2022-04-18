رمضانهم فى السجن.. "قتل زوجته غدرا".. والمحكمة تحدد جلسة الحكم مايو المقبل

كتب ـ أحمد حسني

يقدم اليوم السابع في سلسلة "رمضانهم في السجن"، الجرائم التي أدت لزج أصحابها خلف القضبان، سواءً كان هؤلاء المتهمين شخصيات عامة أو متهمين في قضايا جنائية مختلفة.

-قتل زوجته غدراً

قصة مؤلمة تجرد فيها المتهم من المشاعر الإنسانية، بعد ما قتل زوجته باستخدام سلاح أبيض.

القصة الحزينة بدأت بضرب المتهم لزوجته بسلاح أبيض بعد خطط لها دون علمها، قوات الأمن ألقت القبض على المتهم وأحالته لمحكمة الجنايات المختصة.

محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، قررت تأجيل محاكمة فرد أمن بشركة فى القرية الذكية بالمعادي، بتهمة قتل زوجته علي إثر خلافات سابقة بينهما في القضية رقم 10851 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة حلوان، لجلسة 6 مايو المقبل للحكم على المتهم.

وأسندت النيابة للمتهم، تهمة قتل زوجته المجني عليها، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية علي إزهاق روحها فوضع مخطط أنفذه، بأن أعد لهذا الغرض سلاحا أبيض وتربص بها خلف باب مسكنه مغتنما تواجدها بمفردها، وما إن أطمئن لوحدتها وتهيأ الظرف له فخرج من مكمنه مستغلا اطمئنانها له لقرابتهما فانقض عليها طعنا بمناطق متعددة بجسدها بسلاحه الأبيض المعد لجرمه مسبقا، فحاولت مقاومته إلا أنه استمر بطعناته حتي طرحها أرضا وخارت قواها ولفظت أنفاسها وتأكد من مفارقتها للحياة وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.