رفع 400 طن تراكمات من مدخل منطقة شق الثعبان بالقاهرة

كتب سيد الخلفاوى

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي طره جنوب القاهرة، أعمال تطوير مدخل شق الثعبان والاستمرار بحملات النظافة ورفع المخلفات والتراكمات من مدخل المنطقة الصناعية وشوارعها الداخلية، حيث أسفرت حملة النظافة عن رفع (400) طن من التراكمات والرتش بهدف توسعة الطريق وسهولة وسرعة الانتهاء من التطوير وتمهيدا لافتتاح اللاند سكيب بمدخل منطقة شق الثعبان والذي سيتم عمله بشكل جمالي يعبر عن طبيعة النشاط الصناعي.

وفى السياق وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية باستمرار الحملات المكبرة لإزالة ورفع جميع الاشغالات بمدخل شق الثعبان ومتابعة أعمال رفع السحالة والتراكمات وكسر الرخام من الطرق الرئيسية والداخلية ورفع كفاءة وتجريد الطرق .

يذكر ان أعمال تطوير ورفع كفاءة مدخل شق الثعبان وحملات النظافة بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية لحي طره ومستثمري شق الثعبان وهيئة نظافة وتجميل القاهره والجهاز التنفيذي لشق الثعبان.

وفي سياق اخر تابعت الاجهزة التنفيذية بحي طره جهودها بجميع شوارع الحي من خلال القيام بحملة للنظافة بشارع مصر حلوان الزراعى و اعادة الشيء لاصله و رفع مخلفات رتش ناتج عن حفر شركة الصرف الصحى الى جانب نظافة ورفع مخلفات كورنيش النيل والشوارع الداخلية بالتنسيق مع فرع هيئة النظافة و صيانة اعمدة وكشافات الإنارة وولاعات الاعمدة بمحيط مدرسة أسماء ومراجعة الكابلات وغلق ابواب الأعمدة ومراجعة الانارة بشارع عبد المنعم رياض .