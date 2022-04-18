رفع درجة الاستعداد بمحافظة الغربية لاستقبال الأعياد

الغربية مصطفى عادل

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في بيان له رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية لاستقبال عيد القيامة المجيد، شم النسيم وعيد الفطر المبارك ، من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن تأمين الكنائس وعمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة وتكثيف أعمال النظافة في محيط المساجد والكنائس وفتح الحدائق للمواطنين.



وأكد المحافظ أنه سيتم انعقاد غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لمتابعة انتظام العمل والعمل على حل أي مشكلة طارئة على الفور، مع تواجد كافة القيادات في مواقعها للتعامل مع أي مشكلات أو أزمات طارئة خلال فترة الأعياد.



ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع أي مخلفات في كافة الشوارع والطرق المؤدية والمناطق المحيطة بالكنائس والمساجد وإجراء الصيانة الدورية لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظاً على الأرواح، مشدداً على عمل الصيانات اللازمة للمسطحات الخضراء في الحدائق العامة.



كما وجه محافظ الغربية مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية وتوافر الأطقم الطبية وكافة الأدوية والأمصال اللازمة في مثل هذه المناسبات، إزالة كافة الإشغالات حول المنشآت الصحية، في حين وجه إدارتي المرور والمواقف بالتواجد في الطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة واتخاذ كافة الإجراءات لضمان السيولة المرورية المطلوبة.

وفي سياق آخر وجه المحافظ مديرية التموين بالعمل على مدار الـ24 ساعة، وتوفير السلع المطلوبة خلال تلك الفترة مثل الأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة والبيض واللحوم، وكذلك المتابعة والإشراف المستمر على المخابز خلال فترة الأعياد للتأكد من توافر الخبز المدعم للمواطنين وإنتاج المخابز لكامل طاقتها من حصص الدقيق، في حين وجه المحافظ مديرية الطب البيطري، بتكثيف حملات التفتيش على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة ومجازر الدواجن ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها.



وناشد رحمي جموع المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا خلال فترة الأعياد للحفاظ على سلامتهم وصحتهم.