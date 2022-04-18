اليوم السابع
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رئيس قطاع الثروة السمكية ببورسعيد: إزالة المعوقات بالمزارع لزيادة الإنتاج

الإثنين، 18 أبريل 2022 04:00 ص
رئيس قطاع الثروة السمكية ببورسعيد: إزالة المعوقات بالمزارع لزيادة الإنتاج المهندس أحمد على محرم رئيس قطاع الثروة السمكية
بورسعيد - محمد فرج

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أكد المهندس أحمد على محرم رئيس قطاع الثروة السمكية بالمنطقة الشرقية ببورسعيد، أنه بناء على توجيهات الدكتور صلاح الدين مصيلحى رئيس مجلس الإدارة، تم المرور والمتابعة  الدورية على كافة المزارع السمكية والمساحات التى تحت ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ببورسعيد .

لافتاً فى تصريحات خاصة إلى أنه تفقد المزارع السمكية بقرى المناصرة والجرابعة والديبة يرافقه المهندس محمد الجندى مدير إدارة الإنتاج والتشغيل بالمنطقة الشرقية والسيد حجازى مدير إدارة ميناء الصيد البحرى ببورسعيد لمتابعة المساحات التى تحت ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، فضلاً عن متابعة المرابى السمكية بالجنوب وقرى غرب بورسعيد.
 
وتابع: محرم بأنه خلال جولته التفقدية إطمئن على جودة  الإنتاج السمكى الذى ظهر فى صيد بعض المزارع لأسماك اللوت الفاخر، فضلاً عن مشاهدة أعمال التطهير للمزارع السمكية لإقامة ترع لزيادة جودة المياه .
 
وفى ذات السياق أكد رئيس قطاع الثروة السمكية بأنه إستمع إلى مستأجرى المزارع السمكية من ضرورة التطهير والتعميق للفتحات  أسفل الطريق الدولى الواقع بين بحيرة المنزلة والمزارع السمكية، مؤكداً أن أن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تقف بإدارتها  بجانب المزارع السمكية لزيادة الإنتاج السمكى والعمل على إزالة أية معوقات .
 
ومن جانبه أكد بأنه تم التوجه  لبعض المزارع  السمكية من أكثر من منطقة والمرور على مساحة الـ 200 متر ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالمنطقة الشرقية ببورسعيد.

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