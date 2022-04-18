رئيس جامعة سوهاج يطمئن على مصابي حادث اتوبيس الطريق الصحراوى الشرقى.. صور

سوهاج محمود مقبول

أجرى الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج زيارة للمستشفى الجامعى من أجل الاطمئنان على الحالة الصحية لمصابى حادث انقلاب أتوبيس الطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج، يرافقه الدكتور حمدى سعد مدير المستشفى الجامعى، والدكتور أحمد جابر نائب مدير المستشفى.

ووجه رئيس الجامعة ادارة المستشفى بمتابعة الحالة الصحية لمصابى الحادث وتقديم كافة سبل الرعاية الطبية والعلاجية لهم، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

يذكر أن الطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج شهد قبيل ساعات قليلة إنقلاب أتوبيس محمل بالركاب من بينهم مصريين وسودانيين، نتج عنه وفاه شخصين وإصابة 5 اشخاص بكدمات وجروح سطحيه تم نقلهم جميعا إلى المستشفى الجامعى لتلقى العلاج.

كان اليوم اليوم السابع قد حصل على أسماء ضحايا إنقلاب أتوبيس لنقل الركاب على الطريق الصحراوى الشرقى عنده نقطة الكيلو 80 اتجاه مدينة سفاجا حيث تبين وفاة أحد الأشخاص من القاهرة وإصابة 5 من دولة السودان الشقيق وكان المتوفى هشام السيد عبدالنافع 56 سنة يقيم بناحية شبرا القاهرة وأصيبت فاطمه موسى محمد 57 سنة تقيم أم درمان السودان بجروح قطعية بالرأس، وسولافة محمد آدم 32 سنة تقيم أم درمان بجروح بفروة الرأس، وعبدالرحمن إدريس 70 سنة ويقيم أم درمان غيبوبة تامة، وأمير إبراهيم عطا 19 سنة ويقيم الخرطوم بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، والتوق محمد التاى صالح 50 سنة ويقيم أم درمان بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقلهم جميعا للمستشفى الجامعى.

هذا وقد شهد الطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج إنقلاب أتوبيس بمحمل بالركاب من بينهم مصريين وسودانيين عند نقطة الكيلو 80 اتجاه مدينة سفاجا نتج عنه إصابة 6 أشخاص جار نقلهم جميعا إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج تم الدفع بقوات الإنقاذ البرى إلى مكان الحادث من أجل إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا بسبب الحادث.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من إدارة تأمين الطريق يفيد بإنقلاب أتوبيس لنقل الركاب على الطريق الصحراوى الشرقى عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق وتم التعامل مع الحادث عقب الدفع بعدد 10 سيارات إسعاف وقوات إدارة المرور إلى مكان الواقعة على الطريق الصحراوى الشرقى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية بانقلاب أتوبيس يحمل لوحات معدنية رقم أس 4156 على الطريق الصحراوى الشرقى وعلى متنه عدد من الركاب المصريين والسودانيين فى الطريق إلى أسوان وذلك عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

نتج عن الحادث إصابة 6 من مستقلى الأتوبيس تم نقلهم إلى المستشفى الجامعى لتلقى العلاج حيث تم بالدفع بقوات إدارة تأمين الطرق وقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وتم تأمين حركة المصابين من خلال مرفق الإسعاف بتحريك 10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث وتم التأكد من سلامة باقى مستقلى الاتوبيس.

وعلى جانبا أخر تجرى الان أعمال رفع آثار انقلاب الاتوبيس من على الطريق الصحراوى الشرقى وذلك لإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.



رئيس جامعة سوهاج يزور مصابين حادث انقلاب الصحراوى الشرقى (1)



رئيس جامعة سوهاج يزور مصابين حادث انقلاب الصحراوى الشرقى (2)



رئيس جامعة سوهاج يزور مصابين حادث انقلاب الصحراوى الشرقى (3)



رئيس جامعة سوهاج يزور مصابين حادث انقلاب الصحراوى الشرقى (4)



رئيس جامعة سوهاج يزور مصابين حادث انقلاب الصحراوى الشرقى (5)