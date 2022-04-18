رئيس جامعة العريش يشارك الطلاب فى حفل إفطار جماعى بالمدينة الجامعية

نظمت جامعة العريش بالتعاون مع إدارة المدن الجامعية (طلبة وطالبات) إفطارًا جماعيًا، ضم الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، وعددا من قيادات الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى.

وأعلنت جامعة العريش أنه خلال اللقاء وحفل الإفطار أعرب الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، عن سعادته بوجوده وسط أبنائه الطلاب، مؤكدًا على أن الجامعة تسعى إلى التواصل المستمر مع الطلاب فى جميع الأوقات والمناسبات الاجتماعية والدينية من أجل تدعيم الترابط والانتماء للجامعة، وأن الجامعة هى بيت يجتمع فيه جميع الطلاب، مضيفا أنه سيحرص على أن يكون الإفطار الجماعى عادة سنوية، فى شهر رمضان المبارك بهدف تعزيز العلاقات الاجتماعية بين المسؤولين والطلاب والعاملين، بعيدًا عن روتين الدراسة والعمل اليومى وضمن أجواء تسودها المحبة والألفة والود.

وأشار الدكتور عز الدين حسيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أهمية مثل هذه اللقاءات لتوطيد أواصر العلاقة بين الطلاب وإدارة الجامعة، فى حين أكد أشرف عبد الفتاح أمين عام الجامعة على حرص إدارة الجامعة على توفير أفضل الخدمات للطلاب.

ودار لقاء وحوار مفتوح بين الطلاب ورئيس الجامعة واختتم بتقديم الشكر والتقرير لإدارة المدن الجامعية (طلبة وطالبات)، وإدارة التغذية وكل القائمين على خدمة الطلاب.