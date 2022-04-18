رئيس جامعة الأقصر يستقبل لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات

الأقصر - أحمد مرعى

استقبل الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الإثنين، اللجنة المشكلة من قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك لمتابعة وتفقد القاعات الدراسية والمدرجات والمعامل والمكتبة ومكاتب أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، وللوقوف على الإمكانات والموارد البشرية والمادية بكلية الألسن بالجامعة.

وضمت اللجنة خلال زيارة جامعة الأقصر، كلا من الدكتور أحمد الشربيني السيد، عميد كلية الآداب جامعة القاهرة الأسبق، والدكتور محمود علي عبد الفتاح، عميد معهد حوض النيل جامعة الفيوم، والدكتور عطية محمود محمد الطنطاوي، عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، للوقوف على الإمكانات والموارد البشرية والمادية بكلية الألسن بالجامعة، بحضور الأستاذ الدكتور حمدي حسين، نائب رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور محمود النوبي، عميد كلية الألسن.

وتفقدت اللجنة القاعات الدراسية والمدرجات والمعامل والمكتبة ومكاتب أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، كما اجتمعت اللجنة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب حيث منحت لهم اللجنة فرصة لإبداء الرأي في كل ما يخص العملية التعليمية بشكل أكاديمي من خلال استبيان.

واستعرض الاستاذ الدكتور محمود النوبي، عميد كلية الألسن أهم انجازات الكلية منذ العام الأكاديمي 2016-2017 حتى الآن، مشيراً إلى أن اللجنة أشادت الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة في الكلية.

وكان قد كرم الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور حمدي حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الطلاب الفائزين بمسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية على مستوى الجامعة، بحضور الدكتور وائل محمد الصغير، مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، وذكاء محمد صبري، مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالجامعة.

وحصد الطالب رمضان عبد الناصر خميس، بكلية الألسن، والطالبة ابتهال محمد سيد، بكلية الفنون الجميلة، المركز الأول على مستوى الجامعة، كما فاز بالمركز الثاني الطالب عبد الله عمر صلاح الدين، بكلية السياحة والفنادق، والطالبة ريناد أحمد عبيد الشاذلي، بكلية الطب.

كما كرم رئيس الجامعة، الطالبة أمل وفقي محمد، الطالبة المثالية بكلية السياحة والفنادق، والطالب حسن محمد علي، الطالب المثالي بكلية الفنون الجميلة، والطالبة نهى أحمد سري، الطالبة المثالية بكلية الآثار.



رئيس جامعة الأقصر يستقبل لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات (1)