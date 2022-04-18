رئيس تونس: القانون العادل هو من ما يضمن التعايش السلمى بين السلطة والجميع

وأضاف الرئيس التونسي خلال مشاركته في الاحتفال بالذكري السادسة والستين لعيد قوات الأمن الداخلي اليوم الاثنين، أن تونس ماضية في تمكين الشعب صاحب السيادة غير ملتفتين إلى كل هذا البؤس السياسي الذي يُروج له عمدا للتنكيل بالتونسيين.

وتابع قائلا إن هذه المناسبات نستحضر فيها أمجاد الماضي وبطولاته وتحديات المستقبل، نستشرف معا الأيام المقبلة المزروعة بالأمل، لافتا إلى أن التحديات كبيرة ومتعددة وكثيرة، ولكن العزيمة تزداد والإرادة تشتد بعزم قوي عندما تزداد التحديات.

وقدم الرئيس التونسي التحية لكل أفراد القوات المسلحة المدنية على جهودهم ودورهم في حفظ أمن الوطن والمواطنين، موضحا أن الشهيد الذي سيسقط من قوات الأمن في ساحات العمل أو حتى أثناء توجهه إلى مقر عمله سوف تتقاضى أسرته راتبه كاملا كما لو أنه موجود، فضلا عن حصوله على كافة الامتيازات والترقيات التي يستحقها.