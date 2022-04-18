رئيس الوزراء يلتقى محمد العبار لبحث فرص التوسع فى الاستثمارات بمصر

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ المستثمر الإماراتى محمد العبار، مؤسس شركة "إعمار" العقارية، لبحث فرص التوسع فى الاستثمارات بمصر، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء، على العلاقات الوطيدة التى تربط بين مصر والإمارات، قيادة وحكومة وشعبًا، مشيرًا إلى الترحيب دومًا بالمستثمرين الإماراتيين فى مختلف القطاعات، ومؤكدًا أن السوق المصرية تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة.

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، خلال اللقاء، عددًا من الفرص الاستثمارية فى قطاع التطوير العقارى، وغيره، والتى يتم بحثها مع المستثمر الإماراتى محمد العبار، سواء فى المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المدن القائمة، ضمن المشروعات بالمناطق التى يتم تطويرها، مشيرًا إلى أن شركة "إعمار" لديها تجارب ناجحة فى السوق المصرية، ونبحث حاليًا فرص التوسع فى مشروعات واستثمارات جديدة.

من جانبه، توجه المستثمر الإماراتى محمد العبار، بالشكر لرئيس الوزراء على الخطوات التى تتخذها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة، مشيرًا إلى أنه يتم بالفعل حاليًا دراسة عدد من الفرص والمشروعات الاستثمارية المتميزة مع وزارة الإسكان، مؤكدًا أن مصر دومًا بلد الفرص، وبلد الخير، وتحقق شركاته بها نجاحات واسعة، وعائدًا على الاستثمار.















