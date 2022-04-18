اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيسة المفوضية الأوروبية: انهيار الاقتصاد الروسى مسألة وقت

الإثنين، 18 أبريل 2022 12:00 ص
رئيسة المفوضية الأوروبية: انهيار الاقتصاد الروسى مسألة وقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
أ ش أ

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اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن انهيار الاقتصاد الروسى مسألة وقت.

وأكدت المسؤول الأوروبية -فى تصريحات أوردتها قناة "فرانس 24" مساء اليوم /الأحد/- أن العقوبات الغربية تقوض الاقتصاد الروسى بشكل متزايد


وأوضحت أن صادرات البضائع إلى روسيا انهارت بنسبة 70%، لافتة فى الوقت ذاته إلى أن المئات من الشركات الكبيرة وآلاف من الخبراء غادروا البلاد، وسينخفض الناتج الداخلى الإجمالى وفق التوقعات بمقدار 11%. 


وأضافت أن معلومات وزارة المالية الروسية تدل على أن دين روسيا الخارجى بلغ فى 59,5 مليار دولار بما فى ذلك الدين على قروض السندات الخارجية، مبينا أن يوجد لدى روسيا 15 قرضا يجب سدادها فى الفترة ما بين عام 2022 إلى عام 2047

 

 


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