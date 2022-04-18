"دور الشباب فى مواجهة تحديات الدولة المصرية" ندوة بجامعة كفرالشيخ

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة كفرالشيخ بالتعاون مع كلية التربية النوعية اليوم الإثنين ندوة بعنوان " التحديات التى تواجه الدولة المصرية تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور محمد عبد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وقدمتها الدكتور أمانى شاكر عميدة كلية التربية النوعية، بإشراف الدكتور رشدى العدوى منسق عام الأنشطة الطلابية،وحضور مسئول الأسرة الدكتور أحمد دراج.

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، على إعداد الشباب إعداداً سليماً، يمكنه من تحمل مسؤولياته، والعمل على تنمية الصفات الشخصية للطالب، وتعميق قدراته الذهنية و الثقافية، وإعداده ليكون ذا شخصية متكاملة، وتخريج جيل جامعى قادر على تحمل المسؤولية، ومن هنا تأتى دور الجامعة الاهتمام بالأنشطة الطلابية التى تساهم فى توعية الطلاب ثقافياً على مختلف المجالات.

وأضاف أن هذه الندوة تأتى فى إطار حرص أسرة من أجل مصر على تنوع الأنشطة التثقيفية التى تساهم فى صقل مهارات الطلاب ثقافياً واستثمار طاقاتهم الإبداعية بشكل إيجابى وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية الفعالة فى مختلف الأنشطة، وكذلك الإجابة عن تساؤلات الطلاب.

وأوضح الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الأنشطة الطلابية تنمى روح المشاركة والإبداع لدى الطلاب بنا، ويساهم بان يجعلهم أكثر تفاعل فى حياتهم، والأنشطة الطلابية تعد الميدان الرحب الذى يمارس فيه الطلاب هواياتهم، وتساهم فى تحقيق التفاعل بين الطلاب والتواصل بينهم، لذلك تحرص الجامعة على الاهتمام بالأنشطة الطلابية لتنمية مهارات طلابها.

وألقى الدكتور رشدى العدوي، أستاذ الاقتصاد الزراعى، محاضرة بعنوان التحديات الاقتصادية التى تواجه الدولة المصرية، وشرح التغيرات الدولية على إمدادات الغذاء، وكيف تأثرت الأسعار العالمية؟، كما شرح للحضور نجاح إدارات الدولة المختلفة فى عبور الأزمة بنجاح، مؤكداً خطورة التعديات على الأراضى الزراعية مع أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، كما تناولت المحاضرة أهمية الوعى بأزمة التعديات، ودور الشباب فى مواجهتها عبر نشر الفكر المستنير بخطورتها والنتائج المترتبة عليها.

وأوضح الدكتور حسنى النجار، الشائعات وتأثيرها على الأمن القومى المصرى وتعريف الأمن القومى وركائز الأمن القومى ومعادلة الأمن القومى وأجيال الحروب وخصائص حروب الجيل الرابع والخامس وأهمها الإرهاب والحرب النفسية وحرب المعلومات،كما عرف الشائعات ومصادرها وأهداف الشائعات وتأثيرها السلبية على الفرد والمجتمع وأساليب مواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة والحصول على المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية وامتلاك مهارات التفكير الناقد وامتلاك مهارات إدارة الذات وإدارة الوقت والاستغلال الأمثل لوقت الفراغ وامتلاك الأمن الفكرى ومقوماته ورفع مستوى الوعى بأنواعه المختلفة لدى شتى فئات المجتمع.

وتحدث الدكتور طارق عطية عبد الرحمن، أستاذ علم الاجتماع الريفى والتنمية بجامعة كفر الشيخ، حول التحديات الاجتماعية التى تواجه الدولة المصرية،بهدف توعية الطلاب بإبراز التحديات الاجتماعية، وسبل مواجهتها، وتناولت المحاضرة مفهوم الأمن القومى وأبعاده المختلفة والفرق بين التحديات والمشكلات، ثم أنواع التحديات الاجتماعية الموروثة والمستجدة التى تواجه الدولة المصرية، وتم بالتفصيل عرضا لأربعة تحديات اجتماعية تواجه الجمهورية الجديدة وهى التحديات السكانية؛ وارتفاع العنوسة فى المجتمع المصري؛ والطلاق فى المجتمع؛ ووسائل التواصل الاجتماعى وأدوارها المتشابكة حيث تم عرض الوضع الراهن لكل تحدى من هذه التحديات ولماذا يعتبر تحد يواجه الدولة ودور الشباب فى التغلب على كل تحد من هذه التحديات.