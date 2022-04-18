خنقها بـ"طرحة".. محاكمة المتهم بقتل لاعبة كرة السرعة روان الحسينى (فيديو)

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة "اليوم السابع"، بدء محاكمة المتهم بقتل لاعبة كرة السرعة روان الحسيني، برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة الثانية، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف، وحسن محمد دويدار، وأحمد أحمد عثمان، في أولى جلسات محاكمة عاطل قتل لاعبة كرة السرعة بنادي دسوق الرياضي، روان محمد الحسيني، الحاصلة مع نادي دسوق الرياضي، على بطولة العالم لكرة السرعة.

وطالبت النيابة خلال مرافعتها بعد سردها وقائع الجريمة، وما ارتكبه المتهم من عملية سرق وقتل بتطبيق أقصى العقوبة على المتهم بالإعدام.

ونظرت محكمة جنايات فوه، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة الثانية، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف، وحسن محمد دويدار، وأحمد أحمد عثمان، أولى جلسات محاكمة عاطل قتل لاعبة كرة السرعة بنادي دسوق الرياضي، روان محمد الحسيني، الحاصلة مع نادي دسوق الرياضي، على بطولة العالم لكرة السرعة.

كان المتهم قد اعترف المتهم أمام جهات التحقيق بمحافظة كفر الشيخ، بتفاصيل جريمته بشكل كامل، حيث استغل الظلام بمدخل العمارة السكنية وباغت المجني عليها، روان محمد الحسيني ، وصعد إلى سطح العمارة ثم خنقها، وعاود خنقها مرة أخرة بالإيشارب، ثم سرق الحلق الخاص بها والهاتف المحمول وغادر محل الواقعة، وذلك في غضون الثامنة والنصف من مساء يوم 17 يناير 2022.



هيئة المحكمة اثناء محاكمة قاتل روان الحسيني بمحكمة جنايات فوه

وكثفت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، من جهودها لكشف ملابسات الواقعة، حيث شكل اللواء خالد محمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث جنائي ترأسه العميد ياسر عبدالرحيم، رئيس مباحث المديرية، ضم العميد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، والرائد عمرو عوض، رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، وعدد من ضباط المباحث، تسفر جهود فريق البحث الجنائي عن أن وراء الواقعة المدعو "إبراهيم.إ.م.ع"، 27 عامًا، عامل عادي، ويقيم بحي المنشية بمدينة دسوق، مسجل خطر.