اليوم السابع
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خلال ساعات.. النطق بالحكم في قضية مقتل الصحفية ميادة أشرف

الإثنين، 18 أبريل 2022 08:00 ص
خلال ساعات.. النطق بالحكم في قضية مقتل الصحفية ميادة أشرف محكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تنطق الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، بحكمها في إعادة محاكمة متهم فى قضية عناصر لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية، بتهم ارتكاب أحداث عنف بمنطقة عين شمس أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والطفل شريف عبد الرؤوف والمواطنة مارى جورج، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مقتل الصحفية ميادة أشرف".

 

وأظهرت التحقيقات، تورط متهم واخرين سبق الحكم عليهم، وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وقيادات التحالف الداعم للإخوان والمسمى بـ"تحالف دعم الشرعية" فى تأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين كجناح عسكرى للجماعة الإرهابية، بغرض استهداف الإعلاميين ومنعهم من كشف جرائمهم واستهداف المسيحيين لخرق نسيج الوحدة الوطنية، وإثارة الفوضى فى البلاد، واستهداف مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة لإسقاط الدولة.


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