جهاز "بلاى ستيشن" يتسبب فى استدعاء فريق المفرقعات لمطار بوسطن

كتبت: نهال أبو السعود

قالت السلطات الأمريكية أن جهاز "بلاى ستيشن" فى حالة مريبة تسبب فى استدعاء فرقة التعامل مع المتفجرات وإجلاء الركاب من مبنى فى مطار لوجان الدولى فى بوسطن.

ووفقا لشبكة ايه بى سي، قال المتحدث باسم شرطة ولاية ماساتشوستس (MSP) ديف بروكوبيو أن عملاء إدارة أمن النقل (TSA) اكتشفوا عنصرًا مشبوهًا داخل حقيبة ركاب لرحلة طيران دلتا.

وبعد إجراء تحقيقهم، تم استدعاء فرقة المتفجرات التابعة لـ MSP، والتى تم استدعاؤها بعد الساعة 4 مساءً بقليل بالتوقيت المحلى، وجد أن العنصر المشبوه تبين أنه وحدة تحكم ألعاب PlayStation كانت فى حالة متدهورة بسبب التلف.

قال بروكوبيو :"تسببت حالة وحدة التحكم فى حدوث شذوذ فى الصورة التى تم إنتاجها عندما تم تصويرها بالأشعة السينية، مما أثار قلق الفاحصين"، وأضاف بروكوبيو فى بيانه خلال التحقيق فى الجسم وعمليات المسح الثانوية للمنطقة، تم إجلاء الركاب فى المبنى A.

وأضاف أنه "أثناء التحقيق فى الجسم وعمليات التمشيط الثانوية للمنطقة، تم إجلاء الركاب فى صالة الوصول (A) وأعطى الجنود الإشارة إلى أن كل شيء أمن بعد وقت قصير من الساعة 5 مساء. وسمح للركاب بالدخول مرة أخرى إلى المحطة ".

وفى بيان مماثل، قال المتحدث باسم إدارة أمن النقل فى نيو إنجلاند، دانييل فيليز، أن السلطات فتشت الحقيبة وفى جميع أنحاء المبنى A، ولم تعثر على متفجرات.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى خروج مئات الركاب من منطقة الصالة A بالمطار بسبب الذعر الأمني.