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"جنايات الفيوم" تحكم بالمؤبد على متهم تعدى على ابنة شقيقه بعد تخديرها

الإثنين، 18 أبريل 2022 01:52 م
"جنايات الفيوم" تحكم بالمؤبد على متهم تعدى على ابنة شقيقه بعد تخديرها حبس - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى

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أصدرت محكمة جنايات الفيوم رئاسة المستشار إيهاب جمال محمد عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل نيابة، حاتم مجدى عبد الله، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلانى حكمها بالمؤبد للمتهم " تامر.أ"  فى العقد الثالث من من العمر والمتهم فى التعدى على ابنة أخيه.

 

وتعود وقائع القضية الى الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 عندما أقدم المتهم على استدارج ابنة شقيقه، البالغة 17 عامًا، إلى منزله، بعد أن أوهمها بأنها “ممسومة من الجن، واستضافها فى منزله زاعمًا قدرته على إخراج الجن من جسدها، وبعد أن اطمأنت له الفتاة والأهل، قام المتهم بتخدير الفتاة والتعدى عليها وقامت أسرة الفتاة بتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق واحالا القضية الى محكمة الجنايات.

 

 

 


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