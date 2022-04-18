اليوم السابع
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لأول مرة بمستشفى الكرنك..

جراحة ناجحة لرد خلع في الترقوة ولوح الكتف باستخدام منظار العظام الجراحي بالأقصر

الإثنين، 18 أبريل 2022 07:19 م
جراحة ناجحة لرد خلع في الترقوة ولوح الكتف باستخدام منظار العظام الجراحي بالأقصر جراحة ناجحة لرد خلع في الترقوة ولوح الكتف باستخدام تقنية منظار العظام الجراحي
الأقصر - أحمد مرعى

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أعلن الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه لأول مرة بمستشفى الكرنك الدولي نجح فريق قسم جراحة العظام في إجراء عملية لرد خلع في الترقوة ولوح الكتف، وذلك بإستخدام تقنية منظار العظام الجراحي لمريض في الثلاثين من عمره.

وأضاف الدكتور أحمد شفيق، فى بيان صحفى، أنه حضر المريض إلى المستشفى وقد كان يعاني من ألم شديد وتورم في منطقة الكتف، مع عدم القدرة على تحريك مفصل الكتف بسهولة، وبعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة تبين وجود خلع بمفصل الترقوة ولوح الكتف A-C joint، وحاجة المريض لإجراء جراحة لرد الخلع.

وقد نجح فريق جراحة العظام في المستشفى في إجراء جراحة ناجحة تم من خلالها رد الخلع وإصلاح تمزق الأوتار والأربطة في منطقة الكتف باستخدام منظار العظام الجراحي وتم تثبيت لوح الكتف باستخدام خيط عالي المتانة        Tightrope لتفادي تكرار خلع الكتف، والمريض الآن بحالة جيدة ويتم متابعته بالعيادة.

وقد شارك في إجراء العملية كلاً من الدكتور محمود عبد الوهاب مدرس جراحة العظام بكلية الطب جامعة عين شمس واستشارى مناظير الركبة والكتف، والدكتور محمد عبد الرحمن كريشة استشاري التخدير بالمستشفى، والدكتور وسام الإسلام نجاح توفيق رئيس قسم جراحة العظام بالمستشفى، والدكتور أوليفر يسري أخصائي جراحة العظام بالمستشفى، مع مشاركة متميزة من تمريض العمليات إبراهيم ميخائيل، حيث يمكن الكشف بعيادة العظام بمستشفى الكرنك الدولي يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 8 مساءً، وذلك عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك والاتصال مجانًا بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.


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جراحة ناجحة لرد خلع في الترقوة ولوح الكتف لمريض

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