اليوم السابع
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الإثنين، 18 أبريل 2022 06:47 م
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توزيع 28 طنا من لحوم صكوك الأضاحى على الأسر الأكثر احتياجًا بدمياط

الإثنين، 18 أبريل 2022 06:15 م
توزيع 28 طنا من لحوم صكوك الأضاحى على الأسر الأكثر احتياجًا بدمياط الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

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تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الأوقاف، تضمن أهم الجهود التى حققتها المديرية بالتعاون مع المحافظة، لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا بكافة المناطق.
حيث قامت المديرية برئاسة فضيلة الشيخ محمد سلامة بتوزيع 22 طن من لحوم صكوك الأضاحى على مدار عدة أشهر، هذا إلى جانب توزيع 6 أطنان من لحوم صكوك الاطعام خلال شهور رجب وشعبان ورمضان، كما قامت المديرية أيضاً بتوزيع 10آلاف شنطة مواد غذائية و 100 وجبة مطهية على الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.
فيما وقد أشادت "محافظ دمياط" بجهود وزارة الأوقاف تحت قيادة فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لدعم ملف الأسر الأكثر احتياجًا.

 


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