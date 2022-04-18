توزيع 100 وجبة صدقة على روح "أم زياد" سيدة الخير فى إسنا بعد وفاتها.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

حرص شباب مطبخ الخير بقرية أصفون بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، على إعداد وتحضير وجبات غذائية ساخنة لتوزيعها على الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، كصدقة على "أم زياد السمطي" صاحبة الأعمال الخيرية بإسنا، والتي وفاتها المنية مساء أمس الأحد.

وقدم مطبخ الخير بقرية أصفون نحو 100 وجبة تضمنت أرز، وبطاطس، وقطعة من اللحم بالاضافة لأصناف أخري، وتم توزيعها على الأسر الأشد فقراً في المدينة، وذلك كصدقة علي روح أم زياد، حيث وقال عثمان العريان، أحد أعضاء فريق مطبخ الخير بقرية أصفون بإسنا جنوب الأقصر، إن مطبخ الخير يعمل منذ فترة طويلة على تقديم الوجبات للأسر الفقيرة والأشد احتياجاً في المدينة، وذلك في إطار التكافل والتضامن المجتمعي، مضيفة أن مطبخ الخير يضم مجموعة من الشباب، الذين يجمعهم حب الأعمال الخيرية، ومساعدة الغير.

وأضاف عثمان العريان، إنه تم التنسيق مع الشباب المتطوعين وأهل الخير في مطبخ الخير علي توزيع 100 وجبة صدقة جارية علي روح المرحومة أم زياد السمطي صاحبة الأعمال الخيرية بإسنا طوال شهر رمضان المبارك، وذلك نظراً لما قدمته لنا من دعم وأعمال خيرية كثيرة جداً حتي أخر يوم في حياتها، سألين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.



توزيع 100 وجبة صدقة على روح أم زياد سيدة الخير فى إسنا (1)



توزيع 100 وجبة صدقة على روح أم زياد سيدة الخير فى إسنا (2)