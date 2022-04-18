تواصل حملات النظافة ورفع الإشغالات والإنارة العامة بقرى ومدن كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ ، استمرار أعمال النظافة اليومية والتجميل ورفع الإشغالات، والإنارة العامة بقرى ومدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال النظافة اليومية بشوارع المدينة والاهتمام بالمنتزهات، ومتابعة قص وتهذيب الأشجار بالمنتزهات وتجميلها، وكنس الشوارع، ورشها بالمياه، لتجنب حرارة الجو والأتربة، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات وتحميلها الي المقالب العمومية، بالإضافة إلى متابعة وتيسير حركة المرور للمارة والسيارات بالشارع، ورفع الباعة الجائلين المفترشين الشوارع والأرصفة التي تعيق السير وتحجب الرؤيا لمنع التكدس المروري بمنطقة دوران ابو النور، وشارع العاشر من رمضان، وأمام مسجد الهجرة، وميدان كفر الشيخ، وتيسير حركة المرور للمارة والسيارات.

وأشرفَ السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، علي سير العمل بمنظومة النظافة وخطوط سير المعدات، ورفع الأتربة وغسيل الارصفة، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات والاراضى الفضاء، ورفع تراكمات القمامة بأحياء مدينة دسوق جنوب وشمال، فضلاً عن متابعة سير العمل التجميل بمدخل القرى بمركز دسوق من طلاء اعمدة الانارة، و تقليم وتهذيب الاشجار، و احلال وتجديد اللوحات الإرشادية بطريق دسوق كفر الشيخ بدأت بقرية كفر العرب حتى حدود المركز بنطاق قرية شابة، و حملة لتجميل قرية شابة ومداخلها، واستكمال طلاء باقى أعمدة الإنارة بطريق دسوق كفر الشيخ، و نطاق قرية شابة وتقليم الاشجار، وازالة الحشائش والبوص من على طبان طريق دسوق كفرالشيخ، وتقليم الاشجار وطلاء أعمدة الإنارة بألوان "علم مصر "، بالاضافة إلى احلال وتجديد اللوحات الإرشادية بمداخل القرى، و العمل بطريق دسوق قلين نطاق قرى سنهور المدينةط وشباش الشهداء، وطريق دسوق بسيون نطاق قرى محلة ابو على حتى حدود المركز بقرية محلة دياى، و طريق دسوق فوه حتى حدود المركز نطاق شباس الملح، بالإضافة إلى استكمال تركيب أضواء بيبى لايت بمدخل المدينة بالتزامن مع اعمال التجميل وتطوير الأرصفة، واعمال اللمسات النهائية لأعمال الدهانات بشارع الشركات.

كما قام اللواء حسام الشيخ، رئيس مركز ومدينة فوه، بمتابعة أعمال النظافة العامة بالمدينة والقري، و عمل حملات نظافة بالطرق العامة بالإضافة إلى منظومة النظافة اليومية بجمع القمامة مباشرة من المنازل، بالإضافة إلى استمرار اعمال صيانه كشافات وخطوط الإنارة العامة، بالمدينة والقرى للفتره الصباحية، واصلاح كشافات الإنارة العامة، ورفع كفاءة شبكة الانارة وزراعه الاعمده، فضلاً عن أعمال تجميل وتطوير الأماكن العامة، ودهان بلدورات التجميل بالطريق العام، وغسيل الأرصفة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.