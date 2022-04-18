تموين الأقصر تتابع خدمة الجمهور فى معارض أهلاً رمضان وتواصل خطط توريد القمح

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه يجري متابعة معارض أهلاً رمضان والشوادر والمحلات المشاركة في أهلا رمضان على مستوى المحافظة، والتأكد من البيع بالأسعار المعروضة والمخفضة والمناسبة للمواطنين بتخفيضات تصل ما بين 20 -30% عن الأسواق.



وأكد الدكتور تامر صلاح مختار، فى بيان صحفى، أنه من المقرر أن تستمر هذه المعارض حتى نهاية شهر رمضان المعظم، حيث أنه طبقا للتكليفات تم إفتتاح تلك المعارض خلال يومي 14 و 15 مارس، على أن تستمر هذه المعارض وتلك الآليات حتى نهاية شهر رمضان المعظم، كما أكد على تكليف المحافظ لجميع الجهات بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية وبكل حسم وردع ضد من يتلاعب بالأسعار أو حجب السلع عن التداول.



وكشف وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أن خطة وزارة التموين في هذا الشأن بزيادة الإتاحة والمعروض من كافة السلع بكافة المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركة المصرية ومشروع جمعيتي المنتشر بأرجاء المحافظة والملتزمين حتى الآن بالأسعار المحددة، وكذلك تنفيذ معارض أهلا رمضان بكافة مدن ومراكز المحافظة، وتجهيز قوافل سيارات متنقلة تجوب القرى والمدن ومشاركة مشروع عربيتي التابع للوزارة، بخلاف إشراك السلاسل التجارية الكبرى في عرض وبيع السلع الأساسية الإستراتيجية وكافة السلع بأسعار مخفضة ومناسبة للمواطنين.



وفى نفس السياق استعدت مديرية التموين لموسم توريد القمح والذي بدأ اول ابريل لعام 2022م وحتى نهاية اغسطس 2022م ، طبقا للقرار الوزاري المشترك رقم 47 لسنة 2022 من خلال الصوامع و البناكر والشون بدائرة المحافظة.



ومن الجدير بالذكر أن السعة التخزينية بالمحافظة تصل إلى 34000 طن والمتوقع ان تصل نسبة توريد القمح الى 100 % من السعة التخزينية، وتم تشكيل لجان استلام الاقماح المحلية وتفعيلها، وتم توريد كمية وقدرها 1,787 طن اقماح محلية لصومعة أرمنت.