تقرير إسبانى: حالة ركود فى سوق السيارات للمرة الأولى بسبب ارتفاع الأسعار

فاطمة شوقى

يدخل سوق السيارات الحديثة و المستعملة في ركود في إسبانيا للمرة الأولى في السنوات الأخيرة بعد ارتفاع أسعار الوقود، وانخفضت مبيعات السيارات المستعملة بنسبة 7% في مارس، والحديثة انخفضت بنسبة 30%، وفقا لصحيفة "لاراثون" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن السيارات المستعملة والحديثة تواجه أزمة مثيرة للقلق بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية، وانخفضت معاملات السيارات الحديثة بين سنة وثلاث سنوات بنسبة 43% خلال الربع الأول من العام، وهى تمثل حقيقة مقلقة بشكل خاص لما تعنيه لشيخوخة أسطول السيارات الوطني.

حتى الآن، أثرت أزمة مبيعات السيارات على سوق السيارات الجديدة فقط، ولكنها ستستمر فى التأثير على السيارات المستعملة أيضا ، فمبيعات السيارات الجديدة انخفضت بنسبة 30٪ خلال شهر مارس مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، والأزمة في السوق الداخلية جنبًا إلى جنب مع الانخفاضات الأخرى في كان للطلب الذي عانت منه دول الاتحاد الأوروبي الأخرى تأثير على إنتاج السيارات في المصانع الإسبانية، حيث انخفض عدد المركبات المصنعة بأكثر من 15% حيث تضافرت أزمة أشباه الموصلات مع ضعف الطلب.

في حين أن تسجيلات السيارات الجديدة آخذة في الانخفاض لعدة سنوات والمستويات الحالية تقارب ثلثي أرقام مبيعات 2019 ، سجل سوق السيارات المستعملة أرقامًا سوداء في السنوات الأخيرة. لدرجة أن سوق السيارات المستعملة (VO) يمثل ، من حيث الحجم ، نسبة 2.1 سيارة مستعملة لكل واحدة جديدة. وتعود مبيعات السيارات المستعملة المسجلة في الربع الأول إلى أرقام وباء كورونا، حيث تم بيع 449.086 وحدة بين يناير ومارس، وهى تمثل أقل بنسبة 1.8 % مما كانت عليه في عام 2021 ، وهو ما يعنى العودة إلى مستويات عام 2020 ، عندما بدأ بدء العزل الصحى في إحداث تراجع في النشاط التجاري.

وفقًا لبيانات جمعيات أصحاب العمل Faconauto (التجار) و Ganvam ، خلال الشهر الماضي ، عمقت العمليات بالسيارات المستعملة من السقوط وانخفضت بنسبة 7.1% مقارنة بشهر مارس 2021 ، لتصل إلى 170595 وحدة.

ويرجع رواد الأعمال هذا الوضع إلى أسباب مختلفة، مثل نقص السيارات في السوق، والإضراب الذي نفذته شركات النقل لعدة أسابيع، وارتفاع أسعار الوقود، لكن إلى كل هذا يجب أن نضيف الزيادة في ضريبة التسجيل التي فرضتها الحكومة اعتبارًا من 1 يناير ، والتي تؤثر بشكل مباشر على السيارات المستعملة المستوردة.