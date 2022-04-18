تفاصيل ضبط الأجهزة الأمنية عاطل ادعى النبوة فى الإسماعيلية.. لايف

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجري "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا من منطقة الغابة بمدينة الإسماعيلية، وهو المكان الذي كان يتحول فيه عاطلاً بحصان ويدعي النبوة.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تجول أحد الأشخاص بحصان بأحد الشوارع بمحافظة الإسماعيلية ويدعى النبوة.

تم تحديد الشخص المشار إليه وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، له معلومات جنائية، ويمتلك 2حصان يقوم بتأجيرهما للصبية بالمتنزهات والحدائق العامة ، وأنه من مدمنى المواد المخدرة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



وقال مصدر أمني إن المتهم يدعي محمد حسن عبد العال، 34 عامًا، مقيم شارع الدقهلية بدائرة قسم ثانٍ، وعليه 5 أحكام، ومدمن للمخدرات.