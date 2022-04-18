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تعليم شمال سيناء: طلبة الصف الأول الثانوى يؤدون امتحان الفلسفة

الإثنين، 18 أبريل 2022 01:24 م
تعليم شمال سيناء: طلبة الصف الأول الثانوى يؤدون امتحان الفلسفة حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أدى طلاب الصف الأول الثانوى، والرابع الابتدائى بمحافظة شمال سيناء اليوم امتحاناتهم، وأوضح بيان لمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن طلبة الأول الثانوى عددهم (3773) طالبا وطالبة، يؤدون اليوم الامتحان فى مادة الفلسفة وإن زمن الإجابة ساعة واحدة.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن أداء التدريبات على الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى هام للتعرف على المنصة الامتحانية وطريقة وشكل الأسئلة.

وأشار إلى أنه بدورهم يؤدى طلاب الصف الرابع الابتدائى سيؤدون اليوم المهام الأدائية لمادة اللغة العربية والتربية الدينية ويبلغ عدد الطلاب (11280).

وأشار إلى أن عدد المدارس بالمحافظة (270) مدرسة ويبلغ عدد الفصول (364) فصلا.

 

 

 


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