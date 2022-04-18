اليوم السابع
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تعرف على أهم التفاصيل حول قناطر ديروط الجديدة × 4 نقاط

الإثنين، 18 أبريل 2022 04:00 ص
تعرف على أهم التفاصيل حول قناطر ديروط الجديدة × 4 نقاط قناطر ديروط
كتبت أسماء نصار

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تتخذ وزارة الموارد المائية والرى الإجراءات اللازمة، تمهيدًا للبدء فى تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، استكمالًا لجهود الوزارة بإحلال وتجديد المنشآت التى انتهى عمرها الافتراضي.
 
 

وفى التقرير التالى نوضح أهم التفاصيل حول قناطر ديروط.

 
1- يهدف إلى تحسين أعمال الرى في زمام  1.60 مليون فدان فى 5 محافظات هى “أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة”.
 
2- توفر منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس .
 
3- تعد إستكمالاً لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الواقعة على بحر يوسف ، تم خلالهاإنشاء قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازوره وساقوله ومنشأة الدهب.
 
4- المشروع الكبير يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلفمحافظات الجمهورية ، وفى إطار المجهودات الكبرى المتواصلة لتنمية الصعيد والذى يحظى بالأولوية فى مشروعات التنمية.
 
 

قناطر ديروط

وزارة الرى

المياه

الصعيد

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