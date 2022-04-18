تحصين 475 ألف رأس ماشية ضد الحمى الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكزالمحافظة للوقاية من مرضى التهاب الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى مدير مديرية الطب البيطرى أنه فى إطارالحملة القومية للتحصين ضد مرضى التهاب الحمى القلاعية، وحمى الوادى المتصدع، والتى بدأت أعمالها فى 15 مارس 2022 قامت المديرية عن طريق 180 لجنة بتحصين 475 ألف و 245 رأس ماشية مابين تحصين 238 ألف و 833 رأس ماشية للوقاية من مرض الحمى القلاعية، و تحصين 236 ألف و 412 رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادى المتصدع وترقيم وتسجيل ( 10901 ) رأس ماشية، مشيراًإلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضى التهاب الحمى القلاعية، وحمى الوادى المتصدع بالإضافة إلى عقد 375 ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

وتيسيراً على المواطنين، أوضح مدير مديرية الطب البيطرى أن لجان التحصين باشرت عملها فى المقار المعدة لها أو بالإنتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيداً بإقبال المواطنين للحملة نظر الزيادة الوعى البيطرى لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.