تحرير 383 محضرا ومخالفة تموينية فى حملات بالأقصر خلال الـ15 يوما الماضية

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، حملات تموينية مكثفة في الفترات الصباحية والمسائية من خلال الادارات التموينية بالمدن والمراكز، خلال الفترة من 1 حتى 15 أبريل الجاري، لمتابعة المخابز والاسواق والمحلات التجارية والمنشأة الغير مرخصة لمحاربة غلاء الأسعار والمخالفين والخارجين عن القانون للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه خرجت الحملات بناءاً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف الحملات التموينية ومتابعة توافر السلع بالأسواق، والتى أسفرت عن تحرير 383 محضر ومخالفة متنوعة.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين، أنه أسفرت الحملات خلال تلك الفترة بالنسبة للجهود الرقابية والقضايا المحررة للمخابز والأسواق، عن تحرير عدد (383) محضر ومخالفة تموينية، شملت 131 محضر في مجال المخابز و244 محضر في مجال الأسواق و8 محاضر في مجال المواد البترولية، وكانت أهم وأبرز المحاضر والمضبوطات ضبط كمية قدرها 8 طن سلع غذائية بدون فواتير ( سمنة – مكرونة – حلوى اطفال – جبنة)، وتصرف اصحاب المخابز البلدية في كمية قدرها 1.5 طن دقيق بلدي مدعم، وتصرف اصحاب مستودعات الدقيق البلدي في كمية قدرها 1 طن دقيق بلدي مدعم.

كما نجحت الحملات فى ضبط مخزن اعلاف بدون ترخيص يقوم بخلط عفش الارز مع الردة الخشنة والتحفظ على 8 طن ردة خشنة ، 500 شكارة فارغه، 405 كيلو عفش ارز ، قمع يزن نصف طن لزوم الخلط ، 400 كارت فارغ ومخازن اخرى غير مرخصة والتحفظ على عدد 195 كيس و عدد 4 اسطوانة بوتاجاز تجاري كبيرة.