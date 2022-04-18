تحرير 14 مخالفة تموينية بمركز نجع حمادى بقنا

قنا - صابر سعيد

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بأن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين، شنتا حملات مكثفة على الأسواق بنطاق مركزى قنا وقفط، أسفرت عن تحرير 25 محضر مخالفة تموينية متنوعة.

وأضاف "الداودي" أن المخالفات التموينية شملت تحرير 4 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، وعدد 3 محضر خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد 2 محضر عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، وعدد 2 محضر عدم نظافة أدوات العجن ، عدد 2 محضر نقص وزن الرغيف ومحضر لاستخدام سطوانة بوتاجاز منزلى فى غير الغرض المخصص " محل تجارى " ، مؤكدا أن حملات الرقابية التموينية على الأسواق مستمرة بشكل دورى لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.