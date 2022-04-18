تحريات المباحث تكشف ملابسات مصرع طالبين غرقا بنهر النيل فى أطفيح

كتب ـ بهجت أبو ضيف

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية في غرق طالبين بنهر النيل في أطفيح، وأشارت إلى أن الطالبين خلال السباحة بالنيل، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، تعرضا للغرق لعدم إجادتهما السباحة.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الطالبين، ولم يشتبهوا في وفاتهما جنائيا، وتم إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة الخاصة بدفنهما، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تعرض طالبين للغرق بنهر النيل في أطفيح، وتم انتشال جثتيهما، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أنهما خلال السباحة بنهر النيل تعرضا للغرق، فتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق شخصين بنهر النيل في أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن طالبين خلال الاستحمام بنهر النيل، تعرضا للغرق لعدم إجادتهما السباحة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال جثتيهما، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.