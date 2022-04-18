بوتين: روسيا تحملت عقوبات غير مسبوقة وستسرع عملية التعامل بالروبل

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العامل السلبي الرئيسي للاقتصاد الروسي يتمثل بضغط العقوبات الغربية غير المسبوقة، مؤكدا أن بلاده تحملت هذا الضغط وستسرع التعامل بالروبل والعملات الوطنية للدول الأخرى.



وقال بوتين - خلال اجتماع مع الحكومة الروسية اليوم الاثنين "من الواضح أن العامل السلبي الرئيسي للاقتصاد في الآونة الأخيرة كان ضغط العقوبات من جانب الدول الغربية".



وأضاف الرئيس الروسي: "لقد كان الهدف من هذه العقوبات هو تقويض الوضع المالي والاقتصادي في بلدنا بسرعة لإثارة الذعر في الأسواق وانهيار النظام المصرفي ونقص السلع في المتاجر على نطاق واسع، ولكن يمكننا القول بثقة أن مثل هذه السياسة تجاه روسيا قد فشلت".



وتابع بوتين: "من المؤكد أن القيود، التي فرضتها الدول غير الصديقة على روسيا، قد أثرت على فرص الأعمال التجارية المحلية وعرقلت الخدمات اللوجستية لتسليم الصادرات والواردات وخلقت عقبات أمام سداد المدفوعات، ولذلك من الضروري مساعدة رجال الأعمال في حل هذه المشكلات، بما في ذلك تسريع انتقال المحاسبات إلى الروبل والعملات الوطنية للبلدان، التي تعتبر شركاء في التجارة الخارجية".