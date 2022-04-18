بريطانيا: روسيا فى ماريوبول تستخدم نفس التكتيكات كما كانت بالشيشان

وقالت إن " استهداف المناطق المأهولة بالسكان داخل ماريوبول يتوافق مع نهج روسيا تجاه الشيشان في 1999، وذلك على الرغم من مزاعم وزارة الدفاع الروسية في 24 فبراير الماضي بأن روسيا لن تضرب المدن ولن تهدد السكان الأوكرانيين".

وأضافت الوزارة أن المقاومة الأوكرانية المنسقة اختبرت بشدة القوات الروسية، مما أدى إلى إبطاء تقدم روسيا في أماكن أخرى.