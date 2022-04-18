اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بريطانيا: روسيا فى ماريوبول تستخدم نفس التكتيكات كما كانت بالشيشان

الإثنين، 18 أبريل 2022 11:26 ص
بريطانيا: روسيا فى ماريوبول تستخدم نفس التكتيكات كما كانت بالشيشان الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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كشفت وزارة الدفاع البريطانية،اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تستخدم في قصف المناطق المأهولة بالسكان داخل ماريوبول، نفس التكتيكات التي كانت تستخدم سابقًا في الشيشان، وجاء ذلك في آخر تحديث استخباراتي دفاعي حول الوضع في أوكرانيا كتبته وزارة الدفاع البريطانية في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي .

وقالت إن " استهداف المناطق المأهولة بالسكان داخل ماريوبول يتوافق مع نهج روسيا تجاه الشيشان في 1999، وذلك على الرغم من مزاعم وزارة الدفاع الروسية في 24 فبراير الماضي بأن روسيا لن تضرب المدن ولن تهدد السكان الأوكرانيين".

وأضافت الوزارة أن المقاومة الأوكرانية المنسقة اختبرت بشدة القوات الروسية، مما أدى إلى إبطاء تقدم روسيا في أماكن أخرى.

 


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