اليوم السابع
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بتحب الكنافة والحلويات فى رمضان.. تعرف على بدائلها الطبيعية لتجنب خطورتها

الإثنين، 18 أبريل 2022 02:18 م
بتحب الكنافة والحلويات فى رمضان.. تعرف على بدائلها الطبيعية لتجنب خطورتها كنافة - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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يواصل تلفزيون اليوم السابع تقديم برنامج فطارك صحى، ويستضيف فى حلقة اليوم الدكتور حسن حسونة أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث ويتطرق إلى أضرار تنازل  الكنافة والحلويات فى رمضان.. وما هى البدائل المتاحة لهم.
 
وقال الدكتور حسن حسونة إن هناك بعض الأطعمة التى يجب تناولها أو الإكثار من تناولها مثل الحلويات موضحا أن ذلك لا يعنى أن يمنع الصائم من تناول الكنافة والقطايف، ولكن أيضا يمكن أن يتناول قمر الدين لأن يتم تصنيعه من المشمش الجاف الذى يحتوى على نسبة عالية من فيتامين A قد تصل إلى 2600 وحدة ويحتوى على الألياف ويكون مشبع .
 
وتابع الدكتور حسن حسونة ، أن الزبيب يحتوى على حديد يصل إلى 2.6 كما يحتوى على بروتين يصل إلى 2.5 ، ويحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يتوافر فى أغلب المشروبات الرمضانية.
 

التعليم العالى

القومى للبحوث

تلفزيون اليوم السابع

قمر الدين

صيام رمضان

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