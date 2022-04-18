اليوم السابع
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الإثنين، 18 أبريل 2022 03:32 ص
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انقطاع المياه اليوم لمدة 5 ساعات بميت غمر لغسيل الشبكات

الإثنين، 18 أبريل 2022 03:00 ص
انقطاع المياه اليوم لمدة 5 ساعات بميت غمر لغسيل الشبكات انقطاع المياه - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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أعلنت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر جنوب محافظة الدقهلية، برئاسة العميد عمرو فكري رئيس المركز والمدينة، أنه في إطار التنسيق القائم بين رئاسة مركز ومدينة ميت غمر والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وتنفيذا لخطة الصيانة الدورية لغسيل شبكات المياه، سوف يتم عمل غسيل لشبكات مياه مدينة ميت غمر ودقادوس، وذلك اليوم الاثنين الموافق 18/4/2022، وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا.

وطالب رئيس المركز من جميع المواطنين والمصالح الحكومية تخزين احتياجاتهم اليومية من مياه الشرب في فترة أعمال الغسيل، وذلك لضعف المياه وانقطاعها في الأدوار العليا، وحتى لا تتأثر الخدمة المقدمة إلى المواطنين جراء ذلك الانقطاع.


الدقهليه

محافظة الدقهليه

مياة الدقهليه

قطع المياه بميت غمر

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