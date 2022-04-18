اندلاع حريق فى كنسية أرثوذكسية بفرنسا

وذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الاخبارية الفرنسية اليوم الإثنين، أن الحريق لم يتسبب في وقوع إصابات بشرية، ولكنه أوقع أضرارا مادية جسيمة بالكنيسة .

وأضافت أن نحو 60 رجل إطفاء هرعوا إلى مكان الحريق لإخماد النيران، ولكن سرعان ما انتشر الحريق؛ نتيجة لأن مبنى الكنيسة -والذي يبلغ مساحته 250 مترا مربعا- مصمم بالكامل من الخشب.

وأوضحت القناة أن كل شيء داخل الكنيسة احترق وتم إخراج من أربع إلى خمس لوحات بعد انتهاء الحريق، ولكنها بحالة متدهورة للغاية.. مؤكدة أنه لا يزال سبب الحريق مجهولا حتى الآن.