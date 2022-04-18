انتهاء النسخة الرابعة لحاضنة أعمال جامعة القاهرة من معسكر توليد الأفكار

كتب ــ محمد صبحى

أنهت حاضنة الأعمال ب جامعة القاهرة ، النسخة الرابعة من معسكر توليد الأفكار بعنوان "التفكير التصميمي .. من تحدي إلى مشروع" والذي استهدف الطلاب والخريحين للارتقاء بقدراتهم وسد الفجوة بين مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل، وذلك خلال الفترة من 26 مارس حتى 30 مارس 2022 بمقر الحاضنة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن المعسكر التدريبي يأتي في إطار الدور الذي تلعبه حاضنة الأعمال لتعزيز مفاهيم ريادة الأعمال ورفع درجة الوعي لدى الطلاب والخريجين بريادة الأعمال وفق استراتيجية جامعة القاهرة في تنمية روح ريادة الأعمال لدى الشباب.

من جانبه، قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن المعسكر التدريبى شمل جلسات معرفية وتدريبات عملية، تغطي 6 أهداف رئيسة وهي: وصف العملية المنهجية لتحديد وحل المشاكل، وإيجاد إطار عمل ناجح ومثمر وفق منهجيات التفكير التصميمي، كاستراتيجية لا غنى عنها للابتكار داخل المؤسسات، استكشاف أساس المشكلة عند اتخاذ العملاء كمصدر معلومات، تحديد المشكلة الحقيقية، وضع تصور للحلول الممكنة وتنفيذ نماذج أولية لهذه الحلول وتجربتها والتوصل إلى الحلول النهائية.

وقالت الدكتورة هبة مدحت زكي المديرة التنفيذية لحاضنة الأعمال، إن المعسكر التدريبي تقدم له مايقرب من 60 فريقا من 19 جامعة من جميع الجامعات المصرية، وتم اختيار 20 منهم فقط لحضور المعسكر التدريبي المكثف وتأهل 12 فريقًا لمراحل النصف نهائية، ووصلت 7 فرق للنهائيات.