اليوم السابع: الرئيس السيسي يوجه باستمرار التوسع فى تطبيق نظام الرى الحديث

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتي تمثل أبرزها فى توجيهات الرئيس السيسى باستمرار التوسع فى تطبيق نظام الرى الحديث للأراضى الزراعية والاستخدام الآمن للمياه الجوفية..

واقرأ فى العدد الصادر غدا أيضا..

الرئيس السيسى يوجه باستمرار التوسع فى تطبيق نظام الرى الحديث للأراضى الزراعية والاستخدام الآمن للمياه الجوفية



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