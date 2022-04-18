اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"النواب الأردنى" يطالب بطرد السفير الإسرائيلى احتجاجا على الاعتداءات فى القدس

الإثنين، 18 أبريل 2022 12:50 م
"النواب الأردنى" يطالب بطرد السفير الإسرائيلى احتجاجا على الاعتداءات فى القدس مجلس النواب الأردنى ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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طالب مجلس النواب الأردنى فى جلسته، اليوم الاثنين، بطرد السفير الإسرائيلى فى عمان، احتجاجا على الاعتداءات الإسرائيلية فى القدس الشريف.

ووافق المجلس، حسبما نقلت وكالة الانباء الاردنية "بترا"، على رفع مذكرة نيابية موقعة من 87 نائبا إلى الحكومة، تتضمن المطالبة بطرد السفير الإسرائيلي لدى المملكة.

وفى وقت سابق، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن الحكومة ستحمل القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان لدى استدعائه اليوم الاثنين، رسالة احتجاج وتحذير ومطالبة فورية بوقف الانتهاكات للمسجد الأقصى.

وأشار الصفدي خلال جلسة النواب الأردني اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، إلى استمرار جهود الأردن بقيادة العاهل الأردني المتواصلة بالتصدي لكل الممارسات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، لافتًا إلى تكثيف الاتصالات الأردنية مع مختلف مراكز القرار العالمي والعربي لإلزام القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشريف القيام بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ووقف الانتهاكات والاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك، مع تحرك المجتمع الدولي لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من يونيو 1967.

 


الاردن

مجلس النواب الاردنى

القدس

الاعتداءات على القدس

السفير الاسرائيلى فى عمان

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