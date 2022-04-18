"النواب الأردنى" يطالب بطرد السفير الإسرائيلى احتجاجا على الاعتداءات فى القدس

وكالات الأنباء

طالب مجلس النواب الأردنى فى جلسته، اليوم الاثنين، بطرد السفير الإسرائيلى فى عمان، احتجاجا على الاعتداءات الإسرائيلية فى القدس الشريف.

ووافق المجلس، حسبما نقلت وكالة الانباء الاردنية "بترا"، على رفع مذكرة نيابية موقعة من 87 نائبا إلى الحكومة، تتضمن المطالبة بطرد السفير الإسرائيلي لدى المملكة.

وفى وقت سابق، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن الحكومة ستحمل القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان لدى استدعائه اليوم الاثنين، رسالة احتجاج وتحذير ومطالبة فورية بوقف الانتهاكات للمسجد الأقصى.