اليوم السابع
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"النصاب الشيك".. "الدكتور عادل دفع لمستريح أطفيح 6 ملايين جنيه"

الإثنين، 18 أبريل 2022 10:00 ص
"النصاب الشيك".. "الدكتور عادل دفع لمستريح أطفيح 6 ملايين جنيه" أرشيفية
كتب أحمد حسني

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تتعدد وسائل النصب بين حين وأخر، وتختلف الضحايا كلاً حسب احتياجاته ومتطلباته، لكن هناك نوعا فريداً مهما طال عليه الزمن لا يتجدد ولا يتغير، "النصاب الشيك".. هو نصاب من نوع خاص يجمع من راغبي الثراء السريع الأموال بل الملايين من الجنيهات، بحجة تشغيل هذه الأموال في أحد المجالات، وتوزيع أرباح شهرية مرتفعة، ومن ثم يختفي وتختفي معه أحلام الجميع.

فمهما يتغير الزمان ومع اكتشاف العشرات من هؤلاء النصابين، إلا إنهم ينجحوا دائما في استقطاب المواطنين بنفس الطريقة التقليدية، والاستيلاء على ملايين الجنيهات.

"الحلقة السادسة عشر"

وفى الحلقة السادسة عشر من برنامج " النصاب الشيك"، يقول عادل صابر، دكتور أحد ضحايا مستريح أطفيح أنه دفع مبلغ 6 ملايين جنيه لمستريح أطفيح، موضحاً أن المستريح أقنعه باستثمار الظاموال في مجال الإكسسوارات والاستيراد والتصدير، إلا أنه استولى على الأموال وسافر خارج البلاد.

وأضاف ضحية المستريح، "أنا دفعت مبلغ كبير 6 مليون ودى مش فلوسى لوحدى، أنا لميت من قرايبى كل فلوسهم عشان نستثمر الفلوس، ودلوقتى كل واحد بيطالبنى أنا بالفلوس لأنهم يعرفونى أنا ميعرفوش المستريح، أنا في أزمة كبيرة ومش عارف أعمل أى".


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اخبار الحوادث

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