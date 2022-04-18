اليوم السابع
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الناس بتهرب من الشمس.. ارتفاع كبير فى درجات الحرارة بقنا.. لايف

الإثنين، 18 أبريل 2022 11:57 ص
الناس بتهرب من الشمس.. ارتفاع كبير فى درجات الحرارة بقنا.. لايف قنا - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشر لرصد حالة الطقس، اليوم الإثنين، والتى شهدت أجواء حارة مع ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء داخل المحافظة

وشهدت درجات الحرارة بمحافظة قنا ارتفاع فى درجات الحرارة على مدار اليومين الماضيين ، حيث وصلت درجات الحرارة الكبرى 44 درجة للصغرى والصغرى 25 درجات

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، حيث تشهد البلاد، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، كما توقعت ارتفاع انخفاض تدريجي

 

 

 


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