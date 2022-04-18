المشدد 15 سنة لمزارع حاز مواد مخدرة بقصد الاتجار فى الشرقية

الشرقية -فتحية الديب- حمدى عبد العظيم

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، مزارعا بالسجن المشدد 15 عاما، وغرامة 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف، لإدانته فى القضية رقم 3792 لسنة 2021 جنايات الصالحية الجديدة، بحيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الرحيم، وعضوية المستشارين على أحمد رجب وحسام محمد المكاوي، وأمانة سر أحمد رمزي.

تعود أحداث القضية لشهر نوفمبر عام 2021، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم "خالد. س. ع" 27 عاما، مزارع، مقيم عزبة المنشار بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزته 60 قطعة( فرش ) لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 5.690 جرام تقريبا، حال استقلاله سيارته، وعثر معه على مبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامي، والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة.

وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.