اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 أبريل 2022 12:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

المركزية للحجر البيطري: منافذنا على الحدود لمنع تسريب أي أمراض قد تدخل البلاد

الإثنين، 18 أبريل 2022 11:54 ص
المركزية للحجر البيطري: منافذنا على الحدود لمنع تسريب أي أمراض قد تدخل البلاد جانب من اللقاء
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الدكتورة وفاء ممدوح رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى والفحوص، إن الإدارة المركزية للحجر البيطرى، تعلن عن تشديد الإجراءات الرقابية طوال العام وليس فقط في أوقات محددة، لأن الدولة المصرية معرضة لأى مخاطر أو أوبئة قد تدخل مصر في أي وقت.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى والفحوص، في تصريحات لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه يتم اعتبار الحجر البطرى الدرع الواقى الذى نطوق به مصر لمنع تسريب أي أمراض وبائية أو معدية أو مشتركة عابرة للحدود أو وافدة يمكن أن تضر بالإنسان   .

وتابعت رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى والفحوص، أن هناك منافذ حجر بيطرى في كل حدود مصر وكل الموانئ لمنع تسريب أي أمراض قد تدخل لمصر .

 


وفاء ممدوح

الحجر البيطرى

اكسترا نيوز

برنامج هذا الصباح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة