المرشدين السياحيين: 30 أبريل انتهاء المهلة الاستثنائية لتجديد تراخيص الإرشاد

كتبت آية دعبس

قالت النقابة العامة للمرشدين السياحيين، إن يوم 30 أبريل 2022، هو آخر أيام المُهلة الاستثنائية من وزارة السياحة لتجديد تراخيص الإرشاد السياحى ، وذلك وفق خطاب من الإدارة العامة للمرشدين السياحيين بوزارة السياحة، وذلك بخصوص المرشدين السياحيين الذين انتهت مدة سريان تراخيصهم دون تجديد منذ بداية جائحة كورونا فى مارس 2020، نظرا للظروف الصحية غير المستقرة ومالها من تداعيات أدت إلى عدم القدرة على تجديد الترخيص.

وطالبت النقابة العامة، جميع النقابات الفرعية بالمحافظات وكافة المرشدين السياحيين بضرورة استيفاء كافة المستندات المطلوبة للتجديد دون استثناء خلال المُهلة الممنوحة، وكذا التشديد والتأكيد على جميع المرشدين السياحيين بضرورة الالتزام بالموعد القانونى لتجديد تراخيص الإرشاد السياحى مستقبلا.

من ناحية أخرى، كانت قد نشرت النقابة العامة للمرشدين السياحيين، نشرة المجلس الأعلى للآثار بشأن مواعيد زيارات الأماكن الأثرية خلال شهر رمضان، وذلك لقرب حلول الشهر الكريم، حيث تضمنت النشرة، أن مواعيد زيارة كافة المتاحف من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، ومواعيد الزيارة بكافة المناطق الأثرية من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا فيما عدا: الإسكندرية من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا، والهرم وسقارة من الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرا، وقلعة صلاح الدين بالقاهرة من الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرا.