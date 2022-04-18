المتهمون بسرقة شركة: كسرنا الباب وبنقسم فلوس المسروقات على بعض

أدلى المتهمون بسرقة شركة فى مدينة نصر، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث حيث اعترف المتهمين بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المحال التجارية والشركات بأسلوب "كسر الباب" ، وأضافا المتهمين أنهما ارتكاب حادثين سرقة بنفس الأسلوب ويقوما بتقسيم حصيلة المسروقات بينهما .

وأمرت نيابة مدينة نصر، بحبس عاملين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة خزينة شركة. حيث كانت قد نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بسرقة خزينة تحوى مبلغا ماليا من داخل إحدى الشركات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بسرقة خزينة تحوى مبلغ مالى من داخل إحدى شركات الأثاث الكائنة بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة). عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما دراجة نارية"بدون لوحات معدنية " ملك و قيادة أحدهما والمُستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب " كسر الباب " ، كما أضافا بأنهما قاما بفتح الخزينة وإستوليا على ما بداخلها من مبالغ مالية واقتسماه فيما بينهما، ثم قاما بالتخلص من الخزينة بإلقائها بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية ، وتم بإرشادهما ضبط (الأداة المستخدمة فى فتح الخزينة – جزء من المبلغ المالى المستولى عليه) بمسكنهما ، وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية ، كما تم بإرشادهما ضبط الخزينة المستولى عليها بمكان التخلص منها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.