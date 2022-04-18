المئات من أهالى نجع السمانين بالأقصر ينظمون حفل الإفطار الجماعى بالأقصر.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

نظم أهالى نجع السمانين بمنطقة شرق السكة بمدينة الأقصر، اليوم الإثنين، فعاليات حفل الإفطار الجماعي السنوى الذي تنظمه القرية، وشارك فيه المئات من أهالي النجع وذلك ضمن احتفال القرية بشهر رمضان مبارك، ووسط اجواء مبهجة بين الأهالى.

وحضر حفل الإفطار الجماعى بنجع السمانين بالأقصر، المئات من الرجال والأطفال في كل من نجع القباحي، ونجع السمان، والعوايدة، كما أدى الأهالي صلاة المغرب جماعة، بعد تناولهم وجبة الإفطار، ومن المقرر عمل حلقة ذكر ودرس ديني يقيمه الشيخ "أحمد مرتضى"، أحد شيوخ الطرق الصوفية بالأقصر.

وكان قد رصد "اليوم السابع" من قلب منطقة الزناقطة بجوار مطار الأقصر الدولى، أطول مادة إفطار للصائمين فى محافظة الأقصر، والتى أقيمت فى ساحة الشيخ أحمد مرتضى، حيث توافد الآلاف من أحبة ومريدى ساحة الشيخ أحمد مرتضى بمنطقة الزناقطة، وشارك فى تجهيزات الإفطار السنوى للساحة العشرات من الأحبة وأبناء الساحة والمنطقة وسط أجواء مميزة.

وتم خلال الإفطار السنوى لساحة الشيخ أحمد المرتضى تجهيز أطول مائدة إفطار فى مدينة الأقصر فى مختلف الشوارع الجانبية بالساحة، كعادة سنوية فى المنطقة، وبدأ اللقاء بتلاوة قرآنية، وتحدث الشيخ أحمد المرتضى خلال كلمته عن الحب فى الله والتأسى برسول الله، وعن صفات الرسول الكريم، وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يذكر أن ساحة الشيخ أحمد المرتضى، تنظم حلقات أسبوعية كل أحد وأربعاء لتعليم الناس أمور دينهم، ومن بينهم ذوى الهمم من الصم والبكم، حيث يتم تخصيص جزء من اللقاء الأسبوعى، لشرح ما ورد فيه للصم والبكم وتعليمهم أمور دينهم والأحاديث والتفسيرات التى وردت فى اللقاء العلمى الدينى، وذلك من خلال مدرس يشرح لهم بلغة الإشارة.



المئات من أهالى نجع السمانين بالأقصر ينظمون حفل الإفطار الجماعى (1)



المئات من أهالى نجع السمانين بالأقصر ينظمون حفل الإفطار الجماعى (2)



المئات من أهالى نجع السمانين بالأقصر ينظمون حفل الإفطار الجماعى (3)



المئات من أهالى نجع السمانين بالأقصر ينظمون حفل الإفطار الجماعى (4)



المئات من أهالى نجع السمانين بالأقصر ينظمون حفل الإفطار الجماعى (5)



المئات من أهالى نجع السمانين بالأقصر ينظمون حفل الإفطار الجماعى (6)



المئات من أهالى نجع السمانين بالأقصر ينظمون حفل الإفطار الجماعى (7)



المئات من أهالى نجع السمانين بالأقصر ينظمون حفل الإفطار الجماعى (8)