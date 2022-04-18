اليوم السابع
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الإثنين، 18 أبريل 2022 12:47 م
أكرم القصاص
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الكويت: تدين بشدة الإساءة المتعمدة للقرآن الكريم من قبل بعض المتطرفين بالسويد

الإثنين، 18 أبريل 2022 12:40 م
الكويت: تدين بشدة الإساءة المتعمدة للقرآن الكريم من قبل بعض المتطرفين بالسويد وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح
أ.ش.أ

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أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للإساءة المتعمدة للقرآن الكريم، التي اقترفها بعض المتطرفين في السويد بإقدامهم على حرق نسخ من المصحف الشريف في مدينة مالمو في السويد .

وأوضحت الخارجية الكويتية في بيان اليوم الاثنين، أن هذه الإساءات تشكل استفزازا خطيرا لمشاعر المسلمين حول العالم وتحريضا ضدهم تقوض قيم التعايش والتسامح .

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف مثل هذه الأعمال المرفوضة والعمل على نشر قيم التسامح والتعايش والحوار ومنع الإساءة لكافة الأديان السماوية.

 


الكويت

السويد

المصحف الشريف

مدينة مالمو

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