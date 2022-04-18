القوى العاملة تنسق مع القنصل السعودى لسفر العمالة المصرية خلال موسم الحج

فى مستهل اللقاء رحب الوزير ، بالقنصل والوفد المرافق له ، مؤكداً أن شعبى مصر والمملكة العربية السعودية أخوة وهدفهم واحد وهو نجاح موسم الحج لهذا العام وخدمة حجاج بيت الله الحرام ،منوهاً إلى عمق العلاقات التاريخية بين الجانبين .

وأكد الوزير أهمية هذا اللقاء للتنسيق حول عدة أمور تخص هذا الملف، مشيراً إلى أنه يجب استمرار عملية التشاور بين الجانبين للوصول إلى صيغ واتفاقيات مشتركة تصب فى مصلحة العمالة المصرية، والشركات السعودية المسئولة عن تنظيم موسم الحج.

وأشار الوزير إلى أهمية مراجعة ودراسة العقود والمزايا التى يحصل عليها العمالة الموسمية المصرية لتكون ملائمة ومناسبة ، مما يسهم فى انتظام عملية خدمة حجاج بيت الله حرام على الوجه المشرف الذى يعكس إخلاص وقدرات ومهارات العمالة المصرية .

من جانبه قدم القنصل السعودى وأعضاء الوفد المرافق الوفد من ممثلى الشركات السعودية المسئولة عن خدمة الحجاج، ، الشكر والتقدير للوزير على حسن التعاون وحرصه على مصلحة الشركات السعودية ، وحقوق العمالة الموسمية المصرية ، مؤكدين تقديرهم على دوره فى تبنى إعداد منظومة مستقبلية تنظم عملية سفر العمالة الموسمية بالتنسيق بين الجانبين تسهم فى تحقيق مصالح الطرفين وتحد من أى تلاعب أو سمسرة.

حضر اللقاء من الجانب السعودي، فايز البركات وكيل وزارة الحج والعمره، واسامه خليل رئيس النقابة العامة للسيارات، وفايز البركات وكيل وزارة الحج والعمره ، وطارق غراب من مكتب الوكلاء الموحد، وبدر العتيبى ممثل وزارة الحج والعمره، ومن جانب الوزارة، حمدى جابر رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل ، وهيثم الدهان مدير إدارة الشئون السياسية والاقتصادية .