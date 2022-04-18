اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 أبريل 2022 10:59 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة تنسق مع القنصل السعودى لسفر العمالة المصرية خلال موسم الحج

الإثنين، 18 أبريل 2022 10:05 ص
القوى العاملة تنسق مع القنصل السعودى لسفر العمالة المصرية خلال موسم الحج القوى العاملة تبحث مع القنصل السعودى التنسيق لسفر العمالة المصرية لموسم الحج
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بحث وزير القوى العاملة محمد سعفان ، بمكتبه بديوان عام الوزارة ، والدكتور سلطان السبيعي القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالقاهرة ، سبل التعاون المشترك بين الجانبين المصري والسعودي حول سفر العمالة المصرية من سائقين وعمال وفنيين وجزارين للعمل  خلال موسم الحج لخدمة زوار بيت الله الحرام.
 

فى مستهل اللقاء رحب الوزير ، بالقنصل والوفد المرافق له ، مؤكداً أن شعبى مصر والمملكة العربية السعودية أخوة وهدفهم واحد وهو نجاح موسم الحج لهذا العام وخدمة حجاج بيت الله الحرام ،منوهاً إلى عمق العلاقات التاريخية بين الجانبين .

 

وأكد الوزير أهمية هذا اللقاء للتنسيق حول عدة أمور تخص هذا الملف، مشيراً إلى أنه يجب استمرار عملية التشاور بين الجانبين للوصول إلى صيغ واتفاقيات مشتركة تصب فى مصلحة العمالة المصرية، والشركات السعودية المسئولة عن تنظيم موسم الحج.

 

وأشار الوزير إلى أهمية مراجعة ودراسة العقود والمزايا التى يحصل عليها العمالة الموسمية المصرية لتكون ملائمة ومناسبة ، مما يسهم فى انتظام عملية خدمة حجاج بيت الله حرام على الوجه المشرف الذى يعكس إخلاص وقدرات ومهارات العمالة المصرية .

 

من جانبه قدم القنصل السعودى وأعضاء الوفد المرافق الوفد من ممثلى الشركات السعودية المسئولة عن خدمة الحجاج، ، الشكر والتقدير للوزير على حسن التعاون وحرصه على مصلحة الشركات السعودية ، وحقوق العمالة الموسمية المصرية ، مؤكدين تقديرهم على دوره فى تبنى إعداد منظومة مستقبلية تنظم عملية سفر العمالة الموسمية بالتنسيق بين الجانبين تسهم فى تحقيق مصالح الطرفين وتحد من أى تلاعب أو سمسرة.  

 

حضر اللقاء من الجانب السعودي، فايز البركات وكيل وزارة الحج والعمره، واسامه خليل رئيس النقابة العامة للسيارات، وفايز البركات وكيل وزارة الحج والعمره ، وطارق غراب من مكتب الوكلاء الموحد، وبدر العتيبى ممثل وزارة الحج والعمره، ومن جانب الوزارة، حمدى جابر رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل ، وهيثم الدهان مدير إدارة الشئون السياسية والاقتصادية .

 


القوى العاملة

موسم الحج

سفر العمالة المصرية للحج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة تعلن شروط البعثة الطبية للسعودية بموسم الحج 2022

الجمعة، 08 أبريل 2022 12:00 م

"الإدارية العليا" تؤيد إلغاء ترخيص شركة سياحة بسبب مخالفات مالية بموسم الحج

الخميس، 30 ديسمبر 2021 02:38 م

سفير مصر بالرياض يبحث مع وزير شئون الحج والعمرة السعودى استعدادات موسم الحج

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 06:17 م

إسدال ثوب الكعبة المشرفة المرفوع خلال موسم الحج برعاية الشيخ السديس.. صور

الإثنين، 09 أغسطس 2021 11:41 م

وزارة الحج السعودية: 20 ألفا دفعة المعتمرين الأولى بعد انقضاء موسم الحج

الأحد، 01 أغسطس 2021 09:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة